Ateliers Micro-folies JEP Marckolsheim

Ateliers Micro-folies JEP

impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19 16:30:00

fin : 2025-09-19 19:30:00

2025-09-19

Nous vous ouvrirons les portes du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris ainsi que des trésors conservés en région Grand Est.

venez visiter le musée numérique de la Micro-Folie autour de la Collection Grand Est et participer à des ateliers interactifs tout au long de la fin de journée à La Bouilloire.

impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 contact@labouilloire.fr

English :

We’ll be opening the doors of the Notre-Dame de Paris restoration site, as well as the treasures preserved in the Grand Est region.

German :

Wir öffnen Ihnen die Türen zur Restaurierungsbaustelle von Notre-Dame de Paris sowie zu den Schätzen, die in der Region Grand Est aufbewahrt werden.

Italiano :

Vi apriremo le porte del cantiere di restauro di Notre-Dame de Paris e dei tesori conservati nella regione del Grand Est.

Espanol :

Le abriremos las puertas de la restauración de Notre-Dame de París y de los tesoros conservados en la región de Grand Est.

