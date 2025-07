Ateliers Minéralogie et géologie BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Ateliers Minéralogie et géologie BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre dimanche 27 juillet 2025.

Ateliers Minéralogie et géologie

BAGNERES-DE-BIGORRE Au musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-27 15:00:00

fin : 2025-07-27 17:15:00

2025-07-27

atelier pour les adultes durée 1h, de 15h à 16h De la carte géologique au terrain, retour d’expérience et études de cas. Il sera proposé d’aborder certaines recherches terrain, pour montrer le potentiel et les limites des apports des cartes géologiques. L’amateur a sa pierre à apporter à l’édifice Sites abordés Arbouet Sussaute (64), Rébénacq (64), Ferrières (65) Aste Béon(64), les sites à anatases des Pyrénées…présenté par Eric Juan.

atelier enfants, durée 45 minutes de 16h30 à 17h15 Une initiation à la minéralogie sera présentée, dans sa relation avec nos 5 sens. L’atelier alternera manipulations de minéraux, observation avec loupes, réponses aux questions et séance de dessin, animé par Eric Juan

BAGNERES-DE-BIGORRE Au musée du Marbre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

workshop for adults: duration 1h, from 3pm to 4pm From the geological map to the field, feedback and case studies. The aim of this workshop is to explore the potential and limitations of geological maps in the field. The amateur can make his or her own contribution: Sites covered: Arbouet Sussaute (64), Rébénacq (64), Ferrières (65) Aste Béon(64), anatase sites in the Pyrenees…presented by Eric Juan.

children’s workshop, duration 45 minutes from 4:30 to 5:15 pm An introduction to mineralogy will be presented, as it relates to our 5 senses. The workshop will alternate mineral handling, observation with magnifying glasses, answers to questions and a drawing session, led by Eric Juan

workshop für Erwachsene: Dauer 1 Stunde, 15.00-16.00 Uhr Von der geologischen Karte zum Feld, Erfahrungsberichte und Fallstudien. Es wird vorgeschlagen, einige Feldforschungen anzusprechen, um das Potenzial und die Grenzen der Beiträge geologischer Karten aufzuzeigen. Der Amateur hat seinen Teil dazu beizutragen: Behandelte Standorte Arbouet Sussaute (64), Rébénacq (64), Ferrières (65) Aste Béon(64), die Anatas-Standorte in den Pyrenäen…vorgestellt von Eric Juan.

workshop für Kinder, Dauer 45 Minuten von 16:30 bis 17:15 Uhr Eine Einführung in die Mineralogie wird in ihrer Beziehung zu unseren 5 Sinnen vorgestellt. Der Workshop wechselt zwischen dem Umgang mit Mineralien, der Beobachtung mit Lupen, der Beantwortung von Fragen und einer Zeichensitzung, geleitet von Eric Juan

workshop per adulti: 1 ora, dalle 15.00 alle 16.00 Dalla carta geologica al campo, feedback e casi di studio. Questo workshop esaminerà alcune ricerche condotte sul campo, per mostrare le potenzialità e i limiti delle carte geologiche. Il dilettante può dare il suo contributo: siti interessati: Arbouet Sussaute (64), Rébénacq (64), Ferrières (65) Aste Béon(64), siti di anatasio nei Pirenei… presentati da Eric Juan.

laboratorio per bambini, della durata di 45 minuti dalle 16.30 alle 17.15 Verrà presentata un’introduzione alla mineralogia, in relazione ai nostri 5 sensi. Il laboratorio alternerà la manipolazione dei minerali, l’osservazione con lenti di ingrandimento, la risposta alle domande e una sessione di disegno, guidata da Eric Juan

taller para adultos: 1 hora, de 15.00 a 16.00 h Del mapa geológico al campo, comentarios y estudios de casos. Este taller examinará algunas de las investigaciones llevadas a cabo sobre el terreno, para mostrar el potencial y las limitaciones de los mapas geológicos. El aficionado tiene una contribución que hacer: Sitios cubiertos: Arbouet Sussaute (64), Rébénacq (64), Ferrières (65) Aste Béon(64), yacimientos de anatasas en los Pirineos… presentado por Eric Juan.

taller para niños, de 45 minutos de duración, de 16.30 a 17.15 h Se presentará una introducción a la mineralogía, en relación con nuestros 5 sentidos. El taller alternará la manipulación de minerales, la observación con lupas, la respuesta a preguntas y una sesión de dibujo, a cargo de Eric Juan

