ATELIERS MIROIRS SOUPLES Chapelle des Calvairiennes Mayenne

ATELIERS MIROIRS SOUPLES

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

RDV samedi 14 mars, pour un atelier Miroirs souples

En lien avec l’exposition Quand le sol devient plafond de Mathilde Lopez, visible du 14 mars au 10 avril à La Chapelle des Calvairiennes, le Centre d’Art Contemporain propose un atelier de fabrication de miroirs souples à créer avec l’artiste.

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

Meet us on Saturday, March 14, for a Soft Mirrors workshop

