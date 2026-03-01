ATELIERS MIROIRS SOUPLES Chapelle des Calvairiennes Mayenne
ATELIERS MIROIRS SOUPLES Chapelle des Calvairiennes Mayenne samedi 14 mars 2026.
Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
2026-03-14
RDV samedi 14 mars, pour un atelier Miroirs souples
En lien avec l’exposition Quand le sol devient plafond de Mathilde Lopez, visible du 14 mars au 10 avril à La Chapelle des Calvairiennes, le Centre d’Art Contemporain propose un atelier de fabrication de miroirs souples à créer avec l’artiste.
Artiste Mathilde Lopez
Genre atelier
Durée 1h
Public À partir de 5 ans
Tarifs 3€ tarif unique, réservation conseillée .
Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
Meet us on Saturday, March 14, for a Soft Mirrors workshop
