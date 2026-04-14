Ateliers mobilité – atelier 2 : temps d’échanges guidés, 52 rue Carnot – Faches Thumesnil, Faches-Thumesnil

Ateliers mobilité – atelier 2 : temps d’échanges guidés Mardi 5 mai, 09h30 52 rue Carnot – Faches Thumesnil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Dans un contexte sociétal compliqué où les prix de l’essence augmentent, il peut être intéressant de faire le point sur les possibilités du territoire en terme de mobilité car c’est un secteur qui évolue beaucoup !

C’est pour cela que Laurent, d’Impulsions Métropole Sud vous propose de participer à une petite série d’ateliers conviviaux sur ce terme au sens large. Ça sera un mélange de débat, quizz, jeux, pratiques, etc , autour d’un café bien sûr !

Les 2 premiers temps se feront le mardi 28 avril de 09h30 à 12h lors d’un jeu informatif et le 2ème se fera le mardi 05 mai de 09h30 à 12h sous forme de temps d’échanges guidés…

Venez découvrir, ça va être sympa !

52 rue Carnot – Faches Thumesnil 52 rue Carnot Faches Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ldecallonne@impulsions-ms.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 68 91 96 33 »}]

La mobilité : échanges sous forme ludique et décontractée