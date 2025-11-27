Ateliers mobilité : « Conduire malin, pour une petite révision du code de la route » Salle municipale La Barberie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit et sur inscription Evénement gratuit, ouvert à tous. Inscription obligatoire : par mail à floriane.nouet@mairie-nantes.fr ou par téléphone 07 65 18 23 81. Senior

Pour répondre à ces questions, la Maison de la Tranquillité Publique, la police municipale et le CCAS de la ville de Nantes vous invitent à participer à un atelier animé en partenariat avec l’association Prévention Routière 44 et la Maison de la Tranquillité Publique: Comprendre les nouveautés du code de la route et des aménagements urbainsApprendre en s’amusant avec un quiz interactifAgir pour continuer à conduire en toute confiance

Salle municipale La Barberie Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 59 06 52 07 65 18 23 81