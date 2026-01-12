Ateliers modelage enfants et famille Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Ateliers modelage enfants et famille

Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

– ATELIERS ENFANTS, Tous les mercredis, du 8 au 29 avril, du 8 juillet au 26 août et les 21 et 28 octobre 2026 (vacances scolaires de Pâques, d’été et de la Toussaint )

Ateliers modelage pour les enfants à partir de 6 ans, tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30, au Couvent. Chaque mercredi, les enfants modèlent une pièce d’après un thème proposé robot fantastique, poule aux oeufs d’or, panier de saison, fée ou sorcière, la barque du pêcheur, île mystérieuse, Noël enneigé… Un goûter est offert après l’atelier. Une pièce de leur réalisation sera cuite lors du Festival de céramique (août) ou biscuitée pour les ateliers qui ont lieu après le Festival. En cas de 1ère session complète possibilité de s’inscrire à la 2ème session de 16h30 à 18h30 et goûter en commun à l’arrivée. Sur inscription, 14€ par enfant, nous accueillerons 15 enfants max. par session.

– ATELIERS FAMILLES, Dates sur demande d’avril à novembre au Couvent

Ateliers modelage de 2h pour les adultes ou la famille, sur réservation selon notre disponibilité. Une pièce par personne sera cuite soit en biscuit soit au bois à récupérer au Couvent.Sur inscription, 22€ par personne, groupe constitué de 4 personnes min. .

Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 75 38 lecouventdetreigny89@orange.fr

