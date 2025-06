Ateliers modelage enfants/parents Bélâbre 8 juillet 2025 10:00

Indre

Ateliers modelage enfants/parents 24 Rue du Four à Chaux Bélâbre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-24 11:00:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-24

2025-08-19

Ateliers pour petits et grands.Familles

Carole propose une activité créative en famille. Passez à l’atelier de la Poterie de la Bout’Bout pour partager un moment les mains dans la terre avec vos enfants. .

24 Rue du Four à Chaux

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com

English :

Workshops for young and old.

German :

Workshops für Jung und Alt.

Italiano :

Laboratori per grandi e piccini.

Espanol :

Talleres para jóvenes y mayores.

L’événement Ateliers modelage enfants/parents Bélâbre a été mis à jour le 2025-06-23 par Destination Brenne