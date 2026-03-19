Ateliers modelage enfants/parents Bélâbre
Ateliers modelage enfants/parents Bélâbre mercredi 22 avril 2026.
Ateliers modelage enfants/parents
24 Rue du Four à Chaux Bélâbre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 11:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Ateliers pour petits et grands.Familles
Carole propose une activité créative en famille. Passez à l’atelier de la Poterie de la Bout’Bout pour partager un moment les mains dans la terre avec vos enfants. .
24 Rue du Four à Chaux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com
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English :
Workshops for young and old.
L’événement Ateliers modelage enfants/parents Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne