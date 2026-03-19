Ateliers modelage enfants/parents

24 Rue du Four à Chaux Bélâbre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 11:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Ateliers pour petits et grands.Familles

Carole propose une activité créative en famille. Passez à l’atelier de la Poterie de la Bout’Bout pour partager un moment les mains dans la terre avec vos enfants. .

24 Rue du Four à Chaux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com

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English :

Workshops for young and old.

L’événement Ateliers modelage enfants/parents Bélâbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne