ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Manoir de Vallette Baugé-en-Anjou
ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Manoir de Vallette Baugé-en-Anjou samedi 22 novembre 2025.
ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ
Manoir de Vallette Bocé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 44 – 44 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Atelier modelage et sculpture de l’argile
Paola Perron céramiste à Baugé en Anjou, 16 années d’expériences, vous propose de découvrir le modelage de l’argile,
Les ateliers sont pour tous niveaux.
Le prix comprend les 2 heures d’émaillage (date à définir ensemble).
Tous les objets seront cuits et émaillés.
A partir de 4 participants, possibilité de choisir une date pour un atelier famille/ami. .
Manoir de Vallette Bocé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 91 53 52 paola.perron@laposte.net
English :
Clay modeling and sculpture workshop
German :
Workshop Modellieren und Bildhauerei mit Ton
Italiano :
Laboratorio di modellazione e scultura dell’argilla
Espanol :
Taller de modelado y escultura en arcilla
L’événement ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou