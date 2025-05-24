ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ Manoir de Vallette Baugé-en-Anjou

ATELIERS MODELAGE ET SCULPTURE DE L’ARGILE À BOCÉ

Manoir de Vallette Bocé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 44 – 44 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Atelier modelage et sculpture de l’argile

Paola Perron céramiste à Baugé en Anjou, 16 années d’expériences, vous propose de découvrir le modelage de l’argile,

Les ateliers sont pour tous niveaux.

Le prix comprend les 2 heures d’émaillage (date à définir ensemble).

Tous les objets seront cuits et émaillés.

A partir de 4 participants, possibilité de choisir une date pour un atelier famille/ami. .

Manoir de Vallette Bocé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 91 53 52 paola.perron@laposte.net

English :

Clay modeling and sculpture workshop

German :

Workshop Modellieren und Bildhauerei mit Ton

Italiano :

Laboratorio di modellazione e scultura dell’argilla

Espanol :

Taller de modelado y escultura en arcilla

