Ateliers modelage & sculpture Salle des fêtes Maillezais

Ateliers modelage & sculpture
Salle des fêtes 16 rue de l’église Maillezais Vendée
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 15:30:00
2025-10-22
Durant les vacances de la Toussaint, venez vous essayer au modelage et sculpter le buste de votre ancêtre en compagnie de Charlotte Piednoir de l’atelier Barbe à Papier.
Ateliers GRATUITS, tout public (dès 6 ans si accompagné) et encadrés par Charlotte Piednoir.
Inscriptions obligatoires au 02.51.50.48.80 (de 9h à 12h). .
Salle des fêtes 16 rue de l’église Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 48 80
English :
Come and try your hand at modelling and sculpt the bust of your ancestor …
German :
Versuchen Sie sich im Modellieren und schnitzen Sie die Büste Ihres Vorfahren …
Italiano :
Venite a cimentarvi nella modellazione e a scolpire il busto del vostro antenato …
Espanol :
Venga y pruebe a modelar y esculpir el busto de su antepasado …
