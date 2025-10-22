Ateliers modelage & sculpture Salle des fêtes Maillezais

Salle des fêtes 16 rue de l’église Maillezais Vendée

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 15:30:00

2025-10-22

Venez vous essayer au modelage et sculpter le buste de votre ancêtre …

Atelier modelage & sculpture

Durant les vacances de la Toussaint, venez vous essayer au modelage et sculpter le buste de votre ancêtre en compagnie de Charlotte Piednoir de l’atelier Barbe à Papier.

Ateliers GRATUITS, tout public (dès 6 ans si accompagné) et encadrés par Charlotte Piednoir.

Inscriptions obligatoires au 02.51.50.48.80 (de 9h à 12h). .

Salle des fêtes 16 rue de l’église Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 50 48 80

English :

Come and try your hand at modelling and sculpt the bust of your ancestor …

German :

Versuchen Sie sich im Modellieren und schnitzen Sie die Büste Ihres Vorfahren …

Italiano :

Venite a cimentarvi nella modellazione e a scolpire il busto del vostro antenato …

Espanol :

Venga y pruebe a modelar y esculpir el busto de su antepasado …

