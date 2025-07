Ateliers Modes de vie à la Préhistoire MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes

12 participants. Accessible à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-18T10:30:00 – 2025-07-18T11:30:00

Fin : 2025-07-18T10:30:00 – 2025-07-18T11:30:00

La céramologie

Comment reconstituer la vie quotidienne d’un peuple ancien à partir d’un simple fragment de poterie ? Lors de cet atelier participatif, petits et grands sont invités à se glisser dans la peau d’un archéologue de laboratoire.

Observez de véritables tessons, apprenez à identifier les formes, les décors, les techniques de fabrication… et découvrez comment ces objets, en apparence ordinaires, racontent l’histoire de leurs créateurs.

Analyse, dessin, comparaison : un atelier immersif pour comprendre comment les archéologues déchiffrent les indices du passé… sans même sortir leur truelle !

Une activité ludique et scientifique pour explorer les coulisses de la recherche archéologique.

MJC Fernand Léger Corbeil-Essonnes 45 allée Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

© Association ArkéoMédia