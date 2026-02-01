Ateliers moulage d’empreintes d’animaux Lavoûte-Chilhac
Ateliers moulage d’empreintes d’animaux Lavoûte-Chilhac samedi 21 février 2026.
Ateliers moulage d’empreintes d’animaux
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 16:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Dans le cadre d’un goûter découverte, venez découvrir le moulage d’empreinte d’animaux .
Collation offerte, dès 4 ans. Durée 1 heure.
Réservation obligatoire.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
English :
Come and discover animal footprint casting as part of a discovery snack.
Snack offered, ages 4 and up. Duration 1 hour.
Reservations required.
