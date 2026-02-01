Ateliers moulage d’empreintes d’animaux

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-21

Dans le cadre d’un goûter découverte, venez découvrir le moulage d’empreinte d’animaux .

Collation offerte, dès 4 ans. Durée 1 heure.

Réservation obligatoire.

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

English :

Come and discover animal footprint casting as part of a discovery snack.

Snack offered, ages 4 and up. Duration 1 hour.

Reservations required.

