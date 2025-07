Ateliers mouton et porte clés en laine feutrée Musée du Paysan Gascon Toujouse

Ateliers mouton et porte clés en laine feutrée Musée du Paysan Gascon Toujouse mercredi 16 juillet 2025.

Ateliers mouton et porte clés en laine feutrée

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

2025-07-16

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Atelier torchis en continu (1h)

Marjorie Dulom, De laine et de bois anime deux ateliers d’1h30 où vous pourrez vous initier aux techniques du feutrage de la laine et repartir avec votre objet !

Dès 4 ans

Tarifs adulte 7€, enfant 5€ (visite du musée incluse) .

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

English :

The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, vine cultivation, wine and armagnac production, and ancient trades!

Continuous cob workshop (1h)

Marjorie Dulom, De laine et de bois, leads two 1h30 workshops where you can learn wool felting techniques and leave with your own object!

German :

Das Musée du Paysan Gascon lässt Sie in den Alltag des Landlebens im Armagnac eintauchen. Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft, den Anbau von Weinreben, die Herstellung von Wein und Armagnac und über alte Berufe!

Lehmbau-Workshop? durchgehend (1 Std.)

Marjorie Dulom, De laine et de bois leitet zwei 1,5-stündige Workshops, in denen Sie die Techniken des Wollfilzens erlernen und mit Ihrem Objekt nach Hause gehen können!

Italiano :

Il Musée du Paysan Gascon vi immerge nella vita quotidiana dell’Armagnac rurale. Scoprite il mondo dell’agricoltura, della viticoltura, della produzione del vino e dell’Armagnac e degli antichi mestieri!

Laboratorio continuo di pannocchie (1h)

Marjorie Dulom, De laine et de bois, organizza due laboratori di un’ora in cui potrete imparare le tecniche di infeltrimento della lana e uscire con il vostro oggetto!

Espanol :

El Musée du Paysan Gascon le sumerge en la vida cotidiana del Armagnac rural. Descubra el mundo de la agricultura, la viticultura, la producción de vino y Armagnac y los antiguos oficios

Taller de mazorca continua (1h)

Marjorie Dulom, De laine et de bois, imparte dos talleres de una hora y media en los que podrá aprender las técnicas de fieltro de lana ¡y salir con su propio objeto!

