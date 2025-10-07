Ateliers mouvements et musique La Semaine Bleue Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Ateliers mouvements et musique La Semaine Bleue Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage mardi 7 octobre 2025.

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’association Récréason vous propose des ateliers de mouvements et musique, en accord avec la méthode Dalcroze des exercices corporels en rythme. Venez nombreux !

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 32 92 contact@mairiebdp.fr

English :

As part of Semaine Bleue, the Récréason association is offering movement and music workshops based on the Dalcroze method: rhythmic body exercises. Come one, come all!

German :

Im Rahmen der Blauen Woche bietet Ihnen der Verein Récréason Workshops zu Bewegung und Musik an, die der Dalcroze-Methode entsprechen: Körperübungen im Rhythmus. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, l’associazione Récréason propone laboratori di movimento e musica basati sul metodo Dalcroze di esercizi ritmici del corpo. Venite tutti!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue, la asociación Récréason propone talleres de movimiento y música basados en el método Dalcroze de ejercicios rítmicos corporales. ¡Venga uno, vengan todos!

