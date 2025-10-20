Ateliers MUba Vacances Automnes Tourcoing

Ateliers MUba Vacances Automnes

2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Des stages d’une semaine pour découvrir et approfondir une technique et créer un objet collectif ou individuel.

Chaque stage est proposé et adapté à deux groupes d’enfants

• enfants âgés de 5 à 7 ans

• enfants âgés de 8 à 12 ans

**PROGRAMME ANNUEL**

_Vacances de la Tousaint_

• Du 20 au 24 octobre 2025

• Du 27 au 31 octobre 2025

_Vacances de Noël_

• Du 22 au 24 décembre 2025

• Du 29 au 31 décembre 2025

_Vacances d’hiver_

• Du 16 au 20 février 2026

• Du 23 au 27 février 2026

**TARIFS**

• Pour les vacances de la Toussaint et d’Hiver 21€ pour les 5 jours

• Pour Noël 6€ à la journée et 13€ pour les 3 jours

**INFORMATIONS & RÉSERVATION**

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

English :

One-week workshops to discover and deepen a technique and create a collective or individual object.

Each workshop is tailored to two groups of children:

? children aged 5 to 7

? children aged 8 to 12

**ANNUAL PROGRAM**

all Saints’ vacation

? October 20-24, 2025

? October 27 to 31, 2025

christmas holidays_ ?

? December 22 to 24, 2025

? December 29 to 31, 2025

winter holidays_?

? February 16 to 20, 2026

? February 23 to 27, 2026

**RATES** ?

? For All Saints and Winter vacations: 21? for 5 days

? Christmas: 6? per day and 13? for 3 days

**INFORMATION & BOOKING**

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

German :

Einwöchige Praktika, um eine Technik zu entdecken und zu vertiefen und ein kollektives oder individuelles Objekt zu schaffen.

Jedes Praktikum wird für zwei Gruppen von Kindern angeboten und angepasst:

? Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren

? Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren

**JAHRESPROGRAMM**

_Ferien an Allerheiligen_

? 20. bis 24. Oktober 2025

? Vom 27. bis 31. Oktober 2025

_Weihnachtsferien_

? Vom 22. bis 24. Dezember 2025

? Vom 29. bis 31. Dezember 2025

_Winterferien_

? Vom 16. bis 20. Februar 2026

? Vom 23. bis 27. Februar 2026

**PREISE**

? Allerheiligen- und Winterferien: 21? für 5 Tage

? Weihnachten: 6? pro Tag und 13? für 3 Tage

**INFORMATIONEN UND BUCHUNG**

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

Italiano :

Corsi di una settimana per scoprire e sviluppare una tecnica e creare un oggetto collettivo o individuale.

Ogni corso è adattato a due gruppi di bambini:

bambini dai 5 ai 7 anni

bambini dagli 8 ai 12 anni

**PROGRAMMA ANNUALE**

vacanze di Ognissanti

? Dal 20 al 24 ottobre 2025

? Dal 27 al 31 ottobre 2025

vacanze di Natale_ ?

? Dal 22 al 24 dicembre 2025

? Dal 29 al 31 dicembre 2025

vacanze invernali_?

? Dal 16 al 20 febbraio 2026

? Dal 23 al 27 febbraio 2026

**TARIFFE

? Per le vacanze di Ognissanti e d’inverno: 21? per 5 giorni

? Natale: 6? al giorno e 13? per 3 giorni

**INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI**

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

Espanol :

Cursos de una semana para descubrir y desarrollar una técnica y crear un objeto colectivo o individual.

Cada curso se adapta a dos grupos de niños:

? niños de 5 a 7 años

? niños de 8 a 12 años

**PROGRAMA ANUAL**

vacaciones de Todos los Santos

? Del 20 al 24 de octubre 2025

? Del 27 al 31 de octubre de 2025

vacaciones de Navidad_ ?

? Del 22 al 24 de diciembre de 2025

? Del 29 al 31 de diciembre de 2025

vacaciones de invierno_?

? Del 16 al 20 de febrero de 2026

? Del 23 al 27 de febrero de 2026

**TASAS

? Para las vacaciones de Todos los Santos y de invierno: 21? por 5 días

? Navidad: 6? por día y 13? por 3 días

**INFORMACIÓN Y RESERVAS

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

