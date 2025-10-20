Ateliers MUba Vacances Automnes Tourcoing
2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord
Début : 2025-10-20 13:30:00
fin : 2025-10-31 15:30:00
2025-10-20 2025-10-31
Des stages d’une semaine pour découvrir et approfondir une technique et créer un objet collectif ou individuel.
Chaque stage est proposé et adapté à deux groupes d’enfants
• enfants âgés de 5 à 7 ans
• enfants âgés de 8 à 12 ans
**PROGRAMME ANNUEL**
_Vacances de la Tousaint_
• Du 20 au 24 octobre 2025
• Du 27 au 31 octobre 2025
_Vacances de Noël_
• Du 22 au 24 décembre 2025
• Du 29 au 31 décembre 2025
_Vacances d’hiver_
• Du 16 au 20 février 2026
• Du 23 au 27 février 2026
**TARIFS**
• Pour les vacances de la Toussaint et d’Hiver 21€ pour les 5 jours
• Pour Noël 6€ à la journée et 13€ pour les 3 jours
**INFORMATIONS & RÉSERVATION**
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
English :
One-week workshops to discover and deepen a technique and create a collective or individual object.
Each workshop is tailored to two groups of children:
? children aged 5 to 7
? children aged 8 to 12
**ANNUAL PROGRAM**
all Saints’ vacation
? October 20-24, 2025
? October 27 to 31, 2025
christmas holidays_ ?
? December 22 to 24, 2025
? December 29 to 31, 2025
winter holidays_?
? February 16 to 20, 2026
? February 23 to 27, 2026
**RATES** ?
? For All Saints and Winter vacations: 21? for 5 days
? Christmas: 6? per day and 13? for 3 days
**INFORMATION & BOOKING**
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
German :
Einwöchige Praktika, um eine Technik zu entdecken und zu vertiefen und ein kollektives oder individuelles Objekt zu schaffen.
Jedes Praktikum wird für zwei Gruppen von Kindern angeboten und angepasst:
? Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren
? Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren
**JAHRESPROGRAMM**
_Ferien an Allerheiligen_
? 20. bis 24. Oktober 2025
? Vom 27. bis 31. Oktober 2025
_Weihnachtsferien_
? Vom 22. bis 24. Dezember 2025
? Vom 29. bis 31. Dezember 2025
_Winterferien_
? Vom 16. bis 20. Februar 2026
? Vom 23. bis 27. Februar 2026
**PREISE**
? Allerheiligen- und Winterferien: 21? für 5 Tage
? Weihnachten: 6? pro Tag und 13? für 3 Tage
**INFORMATIONEN UND BUCHUNG**
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
Italiano :
Corsi di una settimana per scoprire e sviluppare una tecnica e creare un oggetto collettivo o individuale.
Ogni corso è adattato a due gruppi di bambini:
bambini dai 5 ai 7 anni
bambini dagli 8 ai 12 anni
**PROGRAMMA ANNUALE**
vacanze di Ognissanti
? Dal 20 al 24 ottobre 2025
? Dal 27 al 31 ottobre 2025
vacanze di Natale_ ?
? Dal 22 al 24 dicembre 2025
? Dal 29 al 31 dicembre 2025
vacanze invernali_?
? Dal 16 al 20 febbraio 2026
? Dal 23 al 27 febbraio 2026
**TARIFFE
? Per le vacanze di Ognissanti e d’inverno: 21? per 5 giorni
? Natale: 6? al giorno e 13? per 3 giorni
**INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI**
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
Espanol :
Cursos de una semana para descubrir y desarrollar una técnica y crear un objeto colectivo o individual.
Cada curso se adapta a dos grupos de niños:
? niños de 5 a 7 años
? niños de 8 a 12 años
**PROGRAMA ANUAL**
vacaciones de Todos los Santos
? Del 20 al 24 de octubre 2025
? Del 27 al 31 de octubre de 2025
vacaciones de Navidad_ ?
? Del 22 al 24 de diciembre de 2025
? Del 29 al 31 de diciembre de 2025
vacaciones de invierno_?
? Del 16 al 20 de febrero de 2026
? Del 23 al 27 de febrero de 2026
**TASAS
? Para las vacaciones de Todos los Santos y de invierno: 21? por 5 días
? Navidad: 6? por día y 13? por 3 días
**INFORMACIÓN Y RESERVAS
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
