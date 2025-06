Ateliers MUba vacances Tourcoing 7 juillet 2025 13:30

Nord

Ateliers MUba vacances 2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 13:30:00

fin : 2025-07-11 15:30:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-11

Du 7 au 11 juillet | 13h30 > 15h30

Mini-édition imprimée | Avec l’artiste Rosa Arango

Explore les possibilités infinies de la couleur et de l’estampe cinq jours pour imaginer, imprimer et construire une création collective originale. Et chacun repart avec un exemplaire original entre les mains ! .

2 rue Paul Doumer

Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 reservation-muba@ville-tourcoing.fr

