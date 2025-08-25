Ateliers MUba vacances Tourcoing
Ateliers MUba vacances Tourcoing lundi 25 août 2025.
Ateliers MUba vacances
2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord
Début : 2025-08-25 13:30:00
fin : 2025-08-29 15:30:00
Du 25 au 29 août | 13h30 > 15h30
Motifs textiles ! | Avec Margaux Dodard, artiste et médiatrice au MUba
Découpe, assemble, couds ! Un atelier autour du patchwork pour imaginer et réaliser ensemble des fanions et bannières textiles, comme un grand collage collectif en tissu. .
2 rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 reservation-muba@ville-tourcoing.fr
