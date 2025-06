Ateliers nature de l’été Ménestreau-en-Villette 7 juillet 2025 10:00

Loiret

Ateliers nature de l’été 2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

4.2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-08-29 12:30:00

Date(s) :

2025-07-07

Les animations nature au Domaine du Ciran. Comme tous les ans, retrouvez les ateliers nature au Domaine du Ciran :

Tous les lundis Petites bêtes du sol

Tous les mardis Forest Game

Tous les mercredis Les moutons d’ici

Tous les jeudis Apprentis pisteurs

Tous les vendredis Petits bateaux sur

Comme tous les ans, retrouvez les ateliers nature au Domaine du Ciran :

Tous les lundis Petites bêtes du sol

Tous les mardis Forest Game

Tous les mercredis Les moutons d’ici

Tous les jeudis Apprentis pisteurs

Tous les vendredis Petits bateaux sur l’eau

À 14h15 et 15h15

Sur réservation

Et du lundi au vendredi à 16h30 nourrissage des cerfs et des biches. 4.2 .

2905 Route de Marcilly

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

English :

Nature activities at Domaine du Ciran. As every year, Domaine du Ciran offers a range of nature workshops:

Every Monday: Small beasts of the soil

Every Tuesday: Forest Game

Every Wednesday: Local sheep

Every Thursday: Apprentice trackers

Every Friday: Little boats on the

German :

Die Naturanimationen auf der Domaine du Ciran. Wie jedes Jahr finden Sie die Naturworkshops auf der Domaine du Ciran :

Jeden Montag: Kleine Tiere des Bodens

Jeden Dienstag: Forest Game

Jeden Mittwoch: Die Schafe von hier

Jeden Donnerstag: Lehrling der Fährtenleser

Jeden Freitag: Kleine Boote auf

Italiano :

Attività naturalistiche al Domaine du Ciran. Come ogni anno, al Domaine du Ciran troverete laboratori naturalistici:

Ogni lunedì: Piccole bestie di terra

Ogni martedì: selvaggina di foresta

Ogni mercoledì: pecore locali

Ogni giovedì: Apprendisti segugio

Ogni venerdì: barchette sul fiume

Espanol :

Actividades de naturaleza en el Domaine du Ciran. Como cada año, encontrará talleres de naturaleza en el Domaine du Ciran:

Todos los lunes: Pequeñas fieras terrestres

Todos los martes: Caza de bosque

Todos los miércoles: Ovejas autóctonas

Todos los jueves: Aprendices de rastreadores

Todos los viernes: Barquitos en el río

L’événement Ateliers nature de l’été Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2025-06-17 par ADRT45