Ateliers nature en forêt Forest Cool Primelin

Route de Loval Primelin Finistère
Début : 2026-04-06 13:30:00
fin : 2026-04-10 15:30:00
2026-04-06 2026-04-13
La Forest Cool de Primelin propose des ateliers nature en forêt pendant les vacances de Pâques.
Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril.
Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril.
De 10h30 à 12h00 pour les moins de 5 ans accompagnés d’un parent.
De 13h30 à 15h30 pour les 6 ans et plus. .
Route de Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 89 37 10 13
English : Ateliers nature en forêt Forest Cool
