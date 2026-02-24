Ateliers nature en forêt Forest Cool Primelin

Ateliers nature en forêt Forest Cool

Route de Loval Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 13:30:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-13

La Forest Cool de Primelin propose des ateliers nature en forêt pendant les vacances de Pâques.

Du lundi 6 avril au vendredi 10 avril.

Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril.

De 10h30 à 12h00 pour les moins de 5 ans accompagnés d’un parent.

De 13h30 à 15h30 pour les 6 ans et plus. .

Route de Loval Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 89 37 10 13

