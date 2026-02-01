Ateliers nature

12 Place Joseph Bourreau Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-28

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-02-28 2026-04-15

Bracelet artisanal en fibres de yucca et sureau

Après avoir présenté le yucca et le sureau et toutes les utilisations que l’on peut en faire, vous apprendrez a réaliser un bracelet ou un collier (façon cravate américaine) en fibres de yucca

Bracelet artisanal en fibres de yucca et sureau

Après avoir présenté le yucca et le sureau et toutes les utilisations que l’on peut en faire, vous apprendrez a réaliser un bracelet ou un collier (façon cravate américaine) en fibres de yucca. Après avoir extrait les fibres de la plante, vous réaliserez une cordelette qui servira de base a votre bracelet. Vous fabriquerez de petits cylindres de sureau récolté sur place qui habilleront votre bracelet selon vos envies dimensions, couleurs, matière…

L’atelier se déroule dans un environnement champêtre mêlant forêt et prairie.

À l’issue de cette journée, vous aurez appris à reconnaître le yucca, le sureau et la cardère , les trois plantes qui vous seront présentées pendant l’atelier. .

12 Place Joseph Bourreau Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 76 76 67 pleinlavue37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Handcrafted bracelet in yucca and elderberry fibers

After an introduction to yucca and elderberry and all the uses they can be put to, you’ll learn how to make a bracelet or necklace (American tie style) from yucca fibers

L’événement Ateliers nature Esvres a été mis à jour le 2026-02-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme