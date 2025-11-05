Ateliers Nature Pédagogie par la Nature

Saint-Crespin Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 13:30:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-22 2025-11-26 2025-12-13 2025-12-17 2026-01-07 2026-01-24 2026-01-28 2026-02-11 2026-02-14 2026-03-04 2026-03-25 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-29 2026-05-20 2026-05-23 2026-06-10 2026-06-13 2026-07-01

Les ateliers nature (0-12 ans) ont débuté le samedi 27 septembre aux Amandiers avec une séance découverte mais il est encore temps de s’inscrire en famille, ou seul pour les enfants de 6 ans et plus pour l’année 2025/2026. Le principe est de se retrouver chaque mois pour vivre des expériences de nature et connaître et protéger la nature.

Il est aussi possible de venir ponctuellement mais la récurrence a son importance pour ces ateliers ! Inscription obligatoire en début d’année scolaire, nombre de places limité. Si vous découvrez notre Club en cours d’année, contactez Jessica ! .

Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 07 45 04 les.amandiers@hotmail.com

English : Ateliers Nature Pédagogie par la Nature

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Nature Pédagogie par la Nature Saint-Crespin a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Terroir de Caux