Ateliers Nature Printemps
Champagnole Jura
Début : 2026-03-29 14:00:00
Découverte de l’ail des ours et transformation par l’Éveil au Naturel.
Au programme
– balade découverte et cueillette
– réalisation d’un bocal d’ail des ours fermenté
– repartir avec sa préparation
– déguster et partager un moment autour du vivant avec boisson chaude et gourmandise sauvages
Sur réservation. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23
