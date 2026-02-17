Ateliers Nature Printemps

Champagnole Jura

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Découverte de l’ail des ours et transformation par l’Éveil au Naturel.

Au programme

– balade découverte et cueillette

– réalisation d’un bocal d’ail des ours fermenté

– repartir avec sa préparation

– déguster et partager un moment autour du vivant avec boisson chaude et gourmandise sauvages

Sur réservation. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23

