Ateliers n’essence parentalité creative Maison de la Conversation Paris mercredi 22 octobre 2025.
Ce premier atelier du cycle Parentalité Rev’ailée est une invitation à déposer son vécu de parent dans un espace bienveillant et sécurisant.
Au programme :
- Accueil chaleureux et présentation du cadre
- Partage d’expériences entre parents
- Découverte et pratique de l’écoute active en binôme
- Exercice créatif (écriture ou expression artistique) autour de nos ressentis
- Temps de clôture et d’ancrage pour repartir plus serein·e
Objectifs :
- Se sentir entendu·e et soutenu·e dans sa parentalité
- Poser les bases d’un cycle d’ateliers basé sur la confiance, le non-jugement et la solidarité
- Expérimenter une écoute profonde, qui ouvre à ses propres ressources
Infos pratiques :
- Durée : 2h30
- Groupe réduit (2 à 8 participants) pour favoriser l’échange et la confiance
- Matériel fourni (coussins, feuilles, stylos, pastels, tisane…)
Ouverts aux parents, futurs parents, curieux de la parentalité, ainsi qu’aux professionnels de la petite enfance !
Cet atelier fait partie d’un cycle de 8 rencontres pour cultiver une parentalité plus consciente, joyeuse et connectée.
Ateliers parentalité créatifs : devenons nos propres parents.
Le mercredi 22 octobre 2025
de 19h00 à 21h30
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/ateliers-nessence-parentalite-creative-tickets-1719125142579?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org