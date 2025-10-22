Ateliers n’essence parentalité creative Maison de la Conversation Paris

Ateliers n’essence parentalité creative Maison de la Conversation Paris mercredi 22 octobre 2025.

Ce premier atelier du cycle Parentalité Rev’ailée est une invitation à déposer son vécu de parent dans un espace bienveillant et sécurisant.

Au programme :

Accueil chaleureux et présentation du cadre

Partage d’expériences entre parents

Découverte et pratique de l’écoute active en binôme

Exercice créatif (écriture ou expression artistique) autour de nos ressentis

Temps de clôture et d’ancrage pour repartir plus serein·e

Objectifs :

Se sentir entendu·e et soutenu·e dans sa parentalité

Poser les bases d’un cycle d’ateliers basé sur la confiance, le non-jugement et la solidarité

Expérimenter une écoute profonde, qui ouvre à ses propres ressources

Infos pratiques :

Durée : 2h30

Groupe réduit (2 à 8 participants) pour favoriser l’échange et la confiance

Matériel fourni (coussins, feuilles, stylos, pastels, tisane…)

Ouverts aux parents, futurs parents, curieux de la parentalité, ainsi qu’aux professionnels de la petite enfance !

Cet atelier fait partie d’un cycle de 8 rencontres pour cultiver une parentalité plus consciente, joyeuse et connectée.

Ateliers parentalité créatifs : devenons nos propres parents.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-23T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-22T19:00:00+02:00_2025-10-22T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/ateliers-nessence-parentalite-creative-tickets-1719125142579?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org