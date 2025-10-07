Ateliers Nesting Route de Saint-Bonnet Barbezieux-Saint-Hilaire

Route de Saint-Bonnet Hôpitaux du Sud Charente Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-10-07 17:30:00

fin : 2025-12-02 19:30:00

2025-10-07 2025-11-04 2025-12-02

L’équipe du Centre Périnatal de Proximité présent au sein du Centre Hospitalier du Sud Charente vous invite à participer, sur inscription, à un temps d’information et de partage autour de la thématique de la santé environnementale,

Route de Saint-Bonnet Hôpitaux du Sud Charente Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 78 05

English : Ateliers Nesting

The Centre Périnatal de Proximité team at the Centre Hospitalier du Sud Charente invites you to take part in an information and sharing session on environmental health, subject to registration,

German : Ateliers Nesting

Das Team des Centre Périnatal de Proximité, das im Centre Hospitalier du Sud Charente angesiedelt ist, lädt Sie ein, an einer Informationsveranstaltung zum Thema Umwelt und Gesundheit teilzunehmen,

Italiano : Ateliers Nesting

Il team del Centre Périnatal de Proximité del Centre Hospitalier du Sud Charente vi invita a partecipare a una sessione di informazione e condivisione sul tema della salute ambientale, previa registrazione,

Espanol : Ateliers Nesting

El equipo del Centre Périnatal de Proximité del Centre Hospitalier du Sud Charente le invita a participar en una sesión de información y puesta en común sobre el tema de la salud medioambiental, previa inscripción,

