Ateliers nomades 2025 – perfectionnement à l’Art du Conte Les Zatypik Salvagnac

Ateliers nomades 2025 – perfectionnement à l’Art du Conte Les Zatypik Salvagnac mardi 25 mars 2025.

Ateliers nomades 2025 – perfectionnement à l’Art du Conte Les Zatypik Salvagnac 25 mars – 30 octobre inscription en ligne sur HelloAsso

Au fil des saisons, quatre ateliers de création pour approfondir votre pratique du conte et réussir votre projet artistique.

Des ateliers pratiques !

L’Atelier Nomade est un espace de création artistique pour approfondir l’art du conte. C’est le lieu idéal pour concevoir, travailler ou mettre en espace un spectacle de conte.

Il est conçu pour faire progresser votre projet de création dans un esprit de partage et d’émulation artistique.

Public concerné

L’Atelier Nomade s’adresse à des conteuses et conteurs qui ont acquis les bases de l’art du conte et qui souhaitent approfondir leur pratique artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-03-25T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-30T17:30:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/atelier-nomade-2025

Les Zatypik route des crêtes Salvagnac Salvagnac 81630 Tarn