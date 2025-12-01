ATELIERS NOURRISSAGE DES ANIMAUX ET BALADES A PONEY Linel Nozay

ATELIERS NOURRISSAGE DES ANIMAUX ET BALADES A PONEY

Linel Ferme de Makali Nozay Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-27 2026-01-02 2026-01-03

Découvrez les animaux et participez à la vie à la ferme

Profitez des vacances de Noël pour découvrir les différents animaux de la ferme de Makali et apprenez-en plus sur leur mode de vie.

Partez aussi en balade avec les poneys.

Ateliers nourrissage des animaux les 20, 22 et 30 décembre ainsi que le 3 janvier à 10h.

Ateliers poneys le 20 décembre à 15h30, le 27 décembre à 10h et 15h30, le 2 janvier à 10h et le 3 janvier à 15h30.

Prévoir une tenue adaptée

Tarif 10€

Réservations obligatoires .

Linel Ferme de Makali Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 31 40 22

English :

Discover the animals and take part in life on the farm

