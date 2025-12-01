ATELIERS NOURRISSAGE DES ANIMAUX ET BALADES A PONEY Linel Nozay
ATELIERS NOURRISSAGE DES ANIMAUX ET BALADES A PONEY
Linel Ferme de Makali Nozay Loire-Atlantique
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-27
2025-12-20 2025-12-27 2026-01-02 2026-01-03
Découvrez les animaux et participez à la vie à la ferme
Profitez des vacances de Noël pour découvrir les différents animaux de la ferme de Makali et apprenez-en plus sur leur mode de vie.
Partez aussi en balade avec les poneys.
Ateliers nourrissage des animaux les 20, 22 et 30 décembre ainsi que le 3 janvier à 10h.
Ateliers poneys le 20 décembre à 15h30, le 27 décembre à 10h et 15h30, le 2 janvier à 10h et le 3 janvier à 15h30.
Prévoir une tenue adaptée
Tarif 10€
Réservations obligatoires .
Linel Ferme de Makali Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 31 40 22
English :
Discover the animals and take part in life on the farm
L’événement ATELIERS NOURRISSAGE DES ANIMAUX ET BALADES A PONEY Nozay a été mis à jour le 2025-12-15 par Pays Erdre Canal Forêt