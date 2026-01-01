Ateliers nuit de la lecture Vasperviller

Ateliers nuit de la lecture

Retrouvez l’Atelier des Noyers avec deux propositions 1. 14h00-16h30 atelier de création d’images et écriture + 17h00 rencontre avec Olivier Delbard sur le thème de la poésie, du paysage et de l’écologie + 18h00 présentation de l’Atelier des Noyers et des ses activités et médiations + 18h30 temps de lecture des créations de l’après-midi et lecture d’extrait de poésie. — ou — 2.14h00-18h00 écriture de haïku avec Muriel Rohmer (à partir de 8 ans). les ateliers se dérouleront dans la salle communale et à la bibliothèque. La rencontre/conférence aura lieu dans la salle communale. Réservation par téléphone ou mail.Tout public

6 rue de l’école bibliothèque et salle communale Vasperviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 08 62 65 mairie.vasperviller@wanadoo.fr

Join Atelier des Noyers for two events: 1. 2:00 pm 4:30 pm: image creation and writing workshop + 5:00 pm: meeting with Olivier Delbard on the theme of poetry, landscape and ecology + 6:00 pm: presentation of Atelier des Noyers and its activities and mediation + 6:30 pm: reading of the afternoon’s creations and poetry excerpts. — or — 2.14h00-18h00: haiku writing with Muriel Rohmer (ages 8 and up). Workshops will take place in the Salle Communale and the library. The meeting/conference will take place in the Salle Communale. Reservations by phone or e-mail.

