Ateliers numérique D’Clic Chartres

Ateliers numérique D’Clic Chartres lundi 7 juillet 2025.

Ateliers numérique D’Clic

7 Rue Gabriel Péri Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 09:30:00

fin : 2025-07-31 11:30:00

Date(s) :

2025-07-07

D’CLIC , l’espace public numérique du département oragnise plusieurs ateliers numériques en juillet.

Ces ateliers visent à accompagner et sensibiliser différents publics aux enjeux et outils numériques. Ils sont gratuits et ouverts à tous, sous réserve d’une inscription préalable. Pensez à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées et les ateliers sont rapidement complets. En dehors des ateliers, l’espace numérique est ouvert tout l’été, du lundi au vendredi de 9h à 12h. .

7 Rue Gabriel Péri Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 20 10 06 conseillers-numeriques@eurelien.fr

English :

D?CLIC , the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in July.

German :

D?CLIC , der digitale öffentliche Raum des Departements, veranstaltet im Juli mehrere digitale Workshops.

Italiano :

Il D?CLIC, lo spazio digitale pubblico del dipartimento, organizza diversi workshop digitali nel mese di luglio.

Espanol :

D?CLIC, el espacio digital público del departamento, organiza varios talleres digitales en julio.

L’événement Ateliers numérique D’Clic Chartres a été mis à jour le 2025-06-28 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES