ATELIERS NUMERIQUE DÉCEMBRE 2025 Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe Sancey

ATELIERS NUMERIQUE DÉCEMBRE 2025

Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif :

Gratuit

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-12 11:00:00

2025-12-10 2025-12-12

Bonjour à toutes et à tous,

Le planning des ateliers numériques du mois de décembre 2025 est désormais disponible !

Comme chaque mois, les ateliers sont sur inscription, merci donc de réserver votre place au plus vite. .

+33 6 52 00 65 89 c.numerique.ccpsb@gmail.com

