Ateliers numérique Maison de quartier Villejean Brécé Jeudi 4 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

En janvier et février, le pôle Multimédia vous propose tout un cycle permettant de comprendre la sécurité sur internet.

Cycle de formation : « Culture numérique ! »

Jeudi 4/12 : On réponds à toutes vos questions sur le numérique !

Jeudi 11/12 : Quizz et mini jeux pour réviser

Cycle de formation : « La sécurité en ligne »

jeudi 11/01 : Les astuces pour être bien protégé sur internet

jeudi 18/01 : Utiliser sa boite e-mail en toute sécurité (spam, arnaques, mots de passe)

jeudi 25/01 : Les achats en ligne: le mode d’emploi

… la suite en février

3€ la séance + adhésion à l’association

Sur inscription / de 14h30 à 16h00 / Maison de Quartier de Villejean

Création d’un cadeau fait maison :

Pour les fêtes, vous souhaiteriez offrir un cadeau fait maison à vos proches ?

L’espace numérique vous propose de fabriquez un livret de coloriages à partir de vos photos de familles.

– Soit le vendredi 5 décembre, de 14h30 à 16h

– Soit le samedi 6 décembre, de 14h30 à 16h

4€ la séance + adhésion à l’association

Sur inscription / de 14h30 à 16h00 / Maison de Quartier de Villejean

Informations et inscriptions auprès de Lucie : 07 82 16 36 95 / [multimedia@mqvillejean.fr](mailto:multimedia@mqvillejean.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T16:00:00.000+01:00

1

07 82 16 36 95

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine