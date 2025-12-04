Ateliers numérique Maison de quartier Villejean Brécé
En janvier et février, le pôle Multimédia vous propose tout un cycle permettant de comprendre la sécurité sur internet.
Cycle de formation : « Culture numérique ! »
Jeudi 4/12 : On réponds à toutes vos questions sur le numérique !
Jeudi 11/12 : Quizz et mini jeux pour réviser
Cycle de formation : « La sécurité en ligne »
jeudi 11/01 : Les astuces pour être bien protégé sur internet
jeudi 18/01 : Utiliser sa boite e-mail en toute sécurité (spam, arnaques, mots de passe)
jeudi 25/01 : Les achats en ligne: le mode d’emploi
… la suite en février
3€ la séance + adhésion à l’association
Sur inscription / de 14h30 à 16h00 / Maison de Quartier de Villejean
Création d’un cadeau fait maison :
Pour les fêtes, vous souhaiteriez offrir un cadeau fait maison à vos proches ?
L’espace numérique vous propose de fabriquez un livret de coloriages à partir de vos photos de familles.
– Soit le vendredi 5 décembre, de 14h30 à 16h
– Soit le samedi 6 décembre, de 14h30 à 16h
4€ la séance + adhésion à l’association
Sur inscription / de 14h30 à 16h00 / Maison de Quartier de Villejean
Informations et inscriptions auprès de Lucie : 07 82 16 36 95 / [multimedia@mqvillejean.fr](mailto:multimedia@mqvillejean.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-04T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-04T16:00:00.000+01:00
07 82 16 36 95
Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine