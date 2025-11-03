Ateliers numérique France Service Pacy-sur-Eure

France Service 65ter rue Marcel Moisson Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-11-03 10:00:00

fin : 2025-12-22 12:00:00

2025-11-03 2025-11-17 2025-12-08 2025-12-22

Pour apprendre à naviguer sur internet, créer et utiliser une boîte mail, son espace personnel en ligne sur les sites officiels, ses rendez-vous médicaux, suivre les dossiers d’éducation des enfants, actualiser un CV….

Pour tout public, tout niveau

Avec ou sans matériel informatique téléphonique

Gratuit et sans engagement .

France Service 65ter rue Marcel Moisson Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 01 58 france-services@pacy27.fr

