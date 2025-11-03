Ateliers numérique France Service Pacy-sur-Eure
Ateliers numérique France Service Pacy-sur-Eure lundi 3 novembre 2025.
Ateliers numérique
France Service 65ter rue Marcel Moisson Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-11-03 10:00:00
fin : 2025-12-22 12:00:00
2025-11-03 2025-11-17 2025-12-08 2025-12-22
Pour apprendre à naviguer sur internet, créer et utiliser une boîte mail, son espace personnel en ligne sur les sites officiels, ses rendez-vous médicaux, suivre les dossiers d’éducation des enfants, actualiser un CV….
Pour tout public, tout niveau
Avec ou sans matériel informatique téléphonique
Gratuit et sans engagement .
France Service 65ter rue Marcel Moisson Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 01 58 france-services@pacy27.fr
