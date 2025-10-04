Ateliers numériques : Apprendre à utiliser un clavier d’ordinateur – première partie Bibliothèque Jean Macé Lyon

Bibliothèque Jean Macé 2 Rue Domer, 69007 Lyon, France

La bibliothèque du 7e Jean Macé vient de s'installer de l'autre côté de la place, au rez-de-chaussée d'un immeuble récemment construit.

Elle offre dans une ambiance colorée à dominante orange, verte et grise, de beaux volumes baignés de lumière grâce à ses baies vitrées et à son puits central.

Une salle d’animation pour les conférences et débats, de nombreuses tables de travail et un espace détente avec fauteuils et canapés.

Pendant cet atelier nous apprendrons à taper des lettres minuscules, effacer, passer à la ligne avec un clavier d’ordinateur.

