Ateliers numériques au Vrac café Le Vrac Café Champnétery

Ateliers numériques au Vrac café

Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-01-26 2026-02-23 2026-03-09 2026-03-23 2026-04-20 2026-05-04 2026-06-01 2026-06-15

Mieux utiliser votre ordinateur et votre smartphone, comprendre internet et l’utiliser en toute sécurité, envoyer des mails, faire vos démarches en ligne, gérer vos fichiers, gagner en autonomie dans votre quotidien. Ateliers numériques en partenariat avec l’Escalier et le soutien de la Communauté de Communes de Noblat et de l’Etat. .

Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 32 62 levrac87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers numériques au Vrac café

L’événement Ateliers numériques au Vrac café Champnétery a été mis à jour le 2026-01-06 par Terres de Limousin