Ateliers numériques au Vrac café Le Vrac Café Champnétery

Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2026-01-26
fin : 2026-06-15
2026-01-26 2026-02-23 2026-03-09 2026-03-23 2026-04-20 2026-05-04 2026-06-01 2026-06-15
Mieux utiliser votre ordinateur et votre smartphone, comprendre internet et l’utiliser en toute sécurité, envoyer des mails, faire vos démarches en ligne, gérer vos fichiers, gagner en autonomie dans votre quotidien. Ateliers numériques en partenariat avec l’Escalier et le soutien de la Communauté de Communes de Noblat et de l’Etat. .
Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 32 62 levrac87@gmail.com
