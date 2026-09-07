Ateliers numériques avec le Mobilab La Médiathèque Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Ateliers numériques avec le Mobilab

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29

Quatre ateliers de fabrication numérique avec le Mobilab à la Médiathèque, les 21, 22, 28 et 29 octobre, dont deux séances sur le thème des monstres. À partir de 10 ans, gratuit, sur réservation.

Pendant les vacances de la Toussaint, le Mobilab installe ses machines à la Médiathèque de Trouville-sur-Mer.

Modélisation, impression 3D, création d’objets : les participants découvrent les outils de fabrication numérique et repartent avec leur réalisation. Les séances des 28 et 29 octobre prennent le thème des monstres pour prolonger l’ambiance d’Halloween.

Une initiation concrète, accessible à partir de 10 ans.

Infos pratiques

– Dates : mercredi 21 octobre 2026 à 10 h 30 et jeudi 22 octobre 2026 à 14 h 30, atelier 3D / mercredi 28 octobre 2026 à 10 h 30 et jeudi 29 octobre 2026 à 14 h 30, atelier Monstres

– Lieu : La Médiathèque, place Maréchal Foch

– Public : à partir de 10 ans

– Tarif : gratuit

– Partenaire : Mobilab

– Réservation : indispensable au 02 50 31 00 23 .

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

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English : Ateliers numériques avec le Mobilab

Four digital making workshops with Mobilab at the Media Centre on 21, 22, 28 and 29 October, including two sessions on the theme of monsters. For children aged 10 and over, free of charge, booking required.

L’événement Ateliers numériques avec le Mobilab Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Trouville