Ateliers numériques Bibliothèque François Villon Paris vendredi 17 octobre 2025.

Ateliers mensuels, le vendredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h.

Inscriptions auprès de la bibliothèque.

Vendredi 17 octobre : Carte mentale (carte heuristique) Structurer ses idées et ses projets à l’aide d’une carte mentale.

Vendredi 14 novembre : Gestion des applications sur smartphone et tablette. Téléchargement, gestion et mises à jour des applications.

Vendredi 12 décembre : Réseaux sociaux alternatifs. Téléchargement, gestion et mises à jour des applications.



Samedi 08 novembre : Différences entre moteurs de recherche et Intelligence Artificielle. Les intelligences artificielles génératives transforment notre façon de rechercher l’information. Apprenez à utiliser ces technologies avec discernement pour en exploiter les véritables bénéfices..

Découvrir les usages du numérique, le fonctionnement de logiciels informatiques par le biais d’initiations ponctuelles

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon