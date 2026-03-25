Ateliers numériques Bibliothèque François Villon Paris

Ateliers mensuels, le vendredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h.

Inscriptions auprès de la bibliothèque.

Vendredi 27 mars : Carte mentale (carte heuristique). Structurer ses idées et ses projets à l’aide d’une carte mentale.

Vendredi 10 avril : Comprendre l’IA de l’intérieur. L’intelligence artificielle n’est pas magique, elle apprend à force d’exemples et d’observations. Grâce à Teachable Machine, créez des modèles d’IA sans coder.

Samedi 11 avril : Jouons avec les images et les textes pour mieux comprendre l’IA ! Atelier convivial et ludique pour les parents et leurs enfants afin d’explorer, en équipes, le monde des images et des textes créés par le biais de l’intelligence artificielle générative.

Vendredi 22 mai : Médias sociaux alternatifs. Le Fediverse est un ensemble de médias sociaux administrés de façon autonome et connectés entre eux. Découvrez cet écosystème social décentralisé et interopérable.

Vendredi 5 juin : Stocker ses données en ligne. Quels services utiliser pour stocker et partager ses documents (textes, images, vidéos, sons) en ligne.

Samedi 4 juillet : Concevoir une carte postale virtuelle avec l’IA. Créer des images et photos puis finaliser la mise en page sur Canva, outil de création graphique gratuit en ligne.

Découvrir les usages du numérique, le fonctionnement de logiciels informatiques par le biais d’initiations ponctuelles

Le samedi 04 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 05 juin 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 22 mai 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 11 avril 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 10 avril 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 27 mars 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T15:00:00+01:00

fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-27T14:00:00+02:00_2026-03-27T16:00:00+02:00;2026-04-10T14:00:00+02:00_2026-04-10T16:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00;2026-05-22T14:00:00+02:00_2026-05-22T16:00:00+02:00;2026-06-05T14:00:00+02:00_2026-06-05T16:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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