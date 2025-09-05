Ateliers numériques Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
Ateliers numériques Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris vendredi 5 septembre 2025.
Sur rendez-vous
Séances individuelles d’initiation à l’utilisation de l’ordinateur ou du smartphone.
Du mardi 02 septembre 2025 au samedi 27 juin 2026 :
vendredi
de 11h00 à 11h45
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-ex-europe-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr