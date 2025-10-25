Ateliers Numériques Coray
Ateliers Numériques
Médiathèque Pors-Clos Coray Finistère
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
Les animateurs numériques de la Communauté de Communes vous accueillent à l’espace Cyber de Pors Clos à Coray
> samedi 25 octobre de 10h à 12h gaming réalité virtuelle fantastique
> Mercredi 29 octobre de 10h à 11h30 atelier d’écriture, venez utiliser l’intelligence artificielle pour donner vie à votre histoire
Renseignements au 02 98 73 25 36 ou sur numerique@haute-cornouaille.bzh .
Médiathèque Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 73 25 36
