Ateliers numériques : Crée ton Palais mental en 3D comme Sherlock Holmes Bibliothèque du 2e arrondissement Lyon

Ateliers numériques : Crée ton Palais mental en 3D comme Sherlock Holmes Bibliothèque du 2e arrondissement Lyon samedi 4 octobre 2025.

Ateliers numériques : Crée ton Palais mental en 3D comme Sherlock Holmes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque du 2e arrondissement Rhône

De 8 à 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

À l’aide du logiciel Sweet Home 3D, recrée ta chambre et apprends à utiliser l’une des techniques de mémorisation les plus efficaces utilisée par le célèbre détective !

Le Palais mental ou la « méthode des loci » est un moyen mnémotechnique pratiquée depuis l’Antiquité. Elle sert à mémoriser plus facilement une longue liste d’éléments ordonnés grâce au procédé de visualisation qui consiste à se recréer mentalement une pièce que l’on connaît avec les objets qui la composent pour ensuite y associer des informations qu’on veut retenir. Pratique pour apprendre des leçons à l’école !

Bibliothèque du 2e arrondissement 13 Rue de Condé, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Ainay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478386000 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-2eme-arrondissement [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/4094/date/9926 »}] A deux pas de la Place Carnot et très facilement accessible, la bibliothèque du 2e arrdt offre un espace convivial et chaleureux en plein centre-ville. Que vous habitiez le quartier ou que vous ne fassiez qu’y passer, que vous soyez ou non abonné à la bibliothèque, n’hésitez pas à pousser la porte pour profiter du confort des lieux et bénéficier de nos services.

À l’aide du logiciel Sweet Home 3D, recrée ta chambre et apprends à utiliser l’une des techniques de mémorisation les plus efficaces utilisée par le célèbre détective !

© freepik / d.neuman / BML