ATELIERS NUMERIQUES Créez votre projet en 2 heures avec l’IA Chartres

ATELIERS NUMERIQUES Créez votre projet en 2 heures avec l’IA
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Début : Mercredi 2025-12-10 16:00:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
2025-12-10
À l’aide des outils IA et avec votre groupe de travail, participez à une expérience ludique et pédagogique menez un projet complet en 2h !
Ateliers animés par Camilo Rodriguez, Mlab.ai .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
With the help of IA tools and your work group, take part in a fun and educational experience: complete a project in 2 hours!
