Ateliers numériques D’CLIC Champhol
Ateliers numériques D’CLIC Champhol mercredi 8 avril 2026.
Ateliers numériques D’CLIC
15 Rue de la Mairie Champhol Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08
D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en avril.
Ces ateliers visent à accompagner et sensibiliser différents publics aux enjeux et outils numériques. Ils sont gratuits et ouverts à tous, sous réserve d’une inscription préalable. Pensez à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées et les ateliers sont rapidement complets. Les conseillers numériques du département vous proposent des ateliers collectifs gratuits ainsi que des rendez-vous individuels. .
15 Rue de la Mairie Champhol 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 61 65 conseillers-numeriques@eurelien.fr
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English :
D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in April.
L’événement Ateliers numériques D’CLIC Champhol a été mis à jour le 2026-03-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES