27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon Eure-et-Loir

Mardi 2026-03-10 10:00:00

2026-03-10 12:00:00

2026-03-10 2026-03-24

D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en mars.

Ces ateliers visent à accompagner et sensibiliser différents publics aux enjeux et outils numériques. Ils sont gratuits et ouverts à tous, sous réserve d’une inscription préalable. Pensez à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées et les ateliers sont rapidement complets. Les conseillers numériques du département vous proposent des ateliers collectifs gratuits ainsi que des rendez-vous individuels. .

27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 85 97 00 conseillers-numeriques@eurelien.fr

D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in March.

