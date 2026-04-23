Ateliers numériques D’CLIC Maintenon
Ateliers numériques D’CLIC Maintenon mardi 12 mai 2026.
Maintenon
Ateliers numériques D’CLIC
27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-12 12:00:00
Date(s) :
2026-05-12
D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en mai.
Ces ateliers visent à accompagner et sensibiliser différents publics aux enjeux et outils numériques. Ils sont gratuits et ouverts à tous, sous réserve d’une inscription préalable. Pensez à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées et les ateliers sont rapidement complets. Les conseillers numériques du département vous proposent des ateliers collectifs gratuits ainsi que des rendez-vous individuels. .
27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 85 97 00 conseillers-numeriques@eurelien.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in May.
L’événement Ateliers numériques D’CLIC Maintenon a été mis à jour le 2026-04-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES