Ateliers numériques D’CLIC Maintenon
mardi 22 septembre 2026 · Maintenon
Informations pratiques
Maintenon
Ateliers numériques D’CLIC
27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-09-29 12:00:00
Date(s) :
2026-09-22
D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en septembre.
Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner et de sensibiliser les différents publics aux enjeux et outils numériques d’aujourd’hui. Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous sous réserve d’inscription car les places sont limitées. .
27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 85 97 00 conseillers-numeriques@eurelien.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in September.
L’événement Ateliers numériques D’CLIC Maintenon a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Maintenon (Eure-et-Loir)
- Maintenon en Fête 2026 Maintenon 13 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine Maintenon au fil des années Maintenon 18 septembre 2026
- Le Japan Festival de Maintenon / Pierres Maintenon 19 septembre 2026
- Exposition : Maintenon et ses représentations, Château de Maintenon, Maintenon 19 septembre 2026
- Théâtre MDes souris et des hommes Maintenon 26 septembre 2026