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AGENDA · Maintenon

Ateliers numériques D’CLIC Maintenon

mardi 22 septembre 2026 · Maintenon

Ateliers numériques D’CLIC Maintenon

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
27 bis Rue Collin d'Harleville
Ville
28130 Maintenon
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Maintenon

Ateliers numériques D’CLIC

27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-09-29 12:00:00

Date(s) :
2026-09-22

D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en septembre.
Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner et de sensibiliser les différents publics aux enjeux et outils numériques d’aujourd’hui. Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous sous réserve d’inscription car les places sont limitées.   .

27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 85 97 00  conseillers-numeriques@eurelien.fr

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English :

D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in September.

L’événement Ateliers numériques D’CLIC Maintenon a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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