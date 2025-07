Ateliers Numériques d’été Chartres

Crée un hologramme sur ton smartphone ou tablette. Quelques coups de crayon, de ciseaux et de scotch pour que ton smartphone soit transformé en lecteur d’hologrammes fixes et animés !

Les ateliers d’été sont destinés aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un parent. Les enfants de plus de 11 ans peuvent venir seuls. Inscription sur mediatheque.chartres.fr, rubrique agenda. .

English :

Create a hologram on your smartphone or tablet. A few strokes of pencil, scissors and tape and your smartphone is transformed into a player of still and animated holograms!

German :

Erstelle ein Hologramm auf deinem Smartphone oder Tablet. Mit ein paar Strichen, Schere und Klebeband verwandelt sich dein Smartphone in einen Player für feste und animierte Hologramme!

Italiano :

Create un ologramma sul vostro smartphone o tablet. Con pochi tratti di matita, forbici e nastro adesivo, il vostro smartphone può trasformarsi in un lettore di ologrammi fissi e animati!

Espanol :

Crea un holograma en tu smartphone o tableta. Con unos cuantos trazos de lápiz, tijeras y cinta adhesiva, ¡tu smartphone puede transformarse en un reproductor de hologramas fijos y animados!

