ATELIERS NUMÉRIQUES

Salle de la Maréchale Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 09:45:00

fin : 2025-11-26 11:45:00

Date(s) :

2025-11-26

Atelier thématique Le numérique responsable

Marina, conseillère numérique à France Services, et Joachim, médiateur numérique à la médiathèque de Saint-Brevin-les-Pins, proposent au grand public cet atelier abordant le thème de la sobriété numérique.

La sobriété numérique a pour but de réduire l’impact environnemental du numérique en réduisant la consommation d’énergie des objets technologiques et connectés.

Cet atelier a pour objectif de comprendre ce qu’est la sobriété numérique et de permettre aux participants d’adopter de nouvelles pratiques dans leur quotidien pour y parvenir.

L’atelier est gratuit et ouvert à tous sur inscription. Il a lieu mercredi 26 novembre de 9h45 à 11h45, à Saint-Brevin-les-Pins (lieu communiqué à l’inscription).

Renseignements et inscriptions

Marina France Services 06 77 66 49 42 m.lenaour-gautier@cc-sudestuaire-fr

Joachim Médiathèque St-Brevin-les-Pins 02 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr .

Salle de la Maréchale Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 70 12 info@cc-sudestuaire.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIERS NUMÉRIQUES Frossay a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Saint Brevin