Ateliers numériques intergénérationels Les Mercredis Plus Vieux

Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15

La médiathèque propose un cycle de quatre ateliers numériques intergénérationnels d’une durée d’1h30, destinés à des duos composés d’un enfant (de 6 à 10 ans) et d’un adulte.

Organisés en petits groupes (10 participants maximum), ces rendez-vous invitent à découvrir le numérique de manière ludique, créative et accessible, tout en favorisant la coopération entre générations.

Au programme

– 1er avril escape game numérique

– 8 avril créer une mélodie

– 15 avril conter une histoire

– 29 avril montage photo rigolo

Ces ateliers permettent de

– renforcer le lien entre générations ;

– stimuler la créativité ;

– acquérir des compétences numériques de base ;

– encourager l’apprentissage par la pratique.

Chaque séance se conclut par un temps de partage des réalisations, valorisant ainsi l’implication et les découvertes des participants. .

Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers numériques intergénérationels Les Mercredis Plus Vieux

L’événement Ateliers numériques intergénérationels Les Mercredis Plus Vieux Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir