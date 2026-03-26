Ateliers numériques intergénérationels Les Mercredis Plus Vieux Sarlat-la-Canéda
Ateliers numériques intergénérationels Les Mercredis Plus Vieux Sarlat-la-Canéda dimanche 29 mars 2026.
Ateliers numériques intergénérationels Les Mercredis Plus Vieux
Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-03-29 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15
La médiathèque propose un cycle de quatre ateliers numériques intergénérationnels d’une durée d’1h30, destinés à des duos composés d’un enfant (de 6 à 10 ans) et d’un adulte.
Organisés en petits groupes (10 participants maximum), ces rendez-vous invitent à découvrir le numérique de manière ludique, créative et accessible, tout en favorisant la coopération entre générations.
Au programme
– 1er avril escape game numérique
– 8 avril créer une mélodie
– 15 avril conter une histoire
– 29 avril montage photo rigolo
Ces ateliers permettent de
– renforcer le lien entre générations ;
– stimuler la créativité ;
– acquérir des compétences numériques de base ;
– encourager l’apprentissage par la pratique.
Chaque séance se conclut par un temps de partage des réalisations, valorisant ainsi l’implication et les découvertes des participants. .
Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr
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English : Ateliers numériques intergénérationels Les Mercredis Plus Vieux
L’événement Ateliers numériques intergénérationels Les Mercredis Plus Vieux Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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