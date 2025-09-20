Ateliers numériques jeunesse septembre – décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris

Programme des ateliers

20 septembre : Les Editions animées coloriage 3D – spécial Espace

BlinkBook est une application qui transforme un coloriage en dessin animé.

Sur inscription, à partir de 6 ans, les parents sont les bienvenus.

Samedi 11 octobre : Fabrication d’ un hologramme – le système solaire

À l’occasion de l’Automne de la Science

Sur inscription, à partir de 8 ans, les parents sont les bienvenus.

Samedi 22 novembre : Applis musicales insolites Kalimba, The beat of the drums et Pianimal

À l’occasion de Monte le Son

Sur inscription, à partir de 8 ans, les parents sont les bienvenus.

Samedi 13 décembre : Heure du conte numérique avec Storyplay’r

Sur inscription, entre 4 ans à 6 ans, les parents sont les bienvenus.

Pour en savoir plus Le blog de la médiathèque, le carnet de Marguerite est à votre disposition

Des applications ludiques et créatives sélectionnées avec soins par les bibliothécaires.

Du samedi 20 septembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras