Ateliers numériques jeunesse septembre – décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 20 septembre 2025.
Programme des ateliers
20 septembre : Les Editions animées coloriage 3D – spécial Espace
BlinkBook est une application qui transforme un coloriage en dessin animé.
Sur inscription, à partir de 6 ans, les parents sont les bienvenus.
Samedi 11 octobre : Fabrication d’ un hologramme – le système solaire
À l’occasion de l’Automne de la Science
Sur inscription, à partir de 8 ans, les parents sont les bienvenus.
Samedi 22 novembre : Applis musicales insolites Kalimba, The beat of the drums et Pianimal
À l’occasion de Monte le Son
Sur inscription, à partir de 8 ans, les parents sont les bienvenus.
Samedi 13 décembre : Heure du conte numérique avec Storyplay’r
Sur inscription, entre 4 ans à 6 ans, les parents sont les bienvenus.
Pour en savoir plus
Le blog de la médiathèque, le carnet de Marguerite est à votre disposition
Des applications ludiques et créatives sélectionnées avec soins par les bibliothécaires.
Du samedi 20 septembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.
Date(s) :
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras