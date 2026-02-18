Ateliers Numériques La Ferté-Vidame

Ateliers Numériques

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Début : 2026-03-12 14:00:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

2026-03-12

Les conseillers numériques du département vous proposent de participer gratuitement à des ateliers numériques collectifs, à la médiathèque de la Ferté Vidame. Tous les mois, découvrez de nouveaux ateliers afin d’apprendre, découvrir et approfondir de nouvelles compétences en numérique.

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 15 81 90

The department’s digital advisors offer you the chance to take part in free group digital workshops at the La Ferté Vidame media library. Every month, discover new workshops to learn, discover and deepen your digital skills.

