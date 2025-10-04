Ateliers numériques Médiathèque Louis Miraillet Valserhône

Gratuit – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Plongez dans le monde numérique de la médiathèque !

Créez votre compte sur Média’vals et découvrez tout ce qui est gratuit : formations en ligne avec Toutapprendre, films et séries sur Médiathèque Numérique, musique avec MusicMe et presse avec Cafeyn.

Ordinateurs et tablettes seront à votre disposition pour tester, poser vos questions et repartir prêts à en profiter depuis chez vous.

Un moment ludique et interactif pour devenir un pro du numérique !

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr

